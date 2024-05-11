السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث سياسى: الإعلام المصرى لعب دورًا كبيرًا فى إيصال ما يحدث بغزة بكل وضوح

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر قدمت ما لم يقدمه أحد للقضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

وأشار "عاطف"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن اليوم قد وصلنا إلى 34 ألف شهيد في قطاع غزة، وهذا دليل على الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن مصر قدمت الأطنان من المساعدات الإنسانية، سواء جوًا أو برًا، وهذا يدل على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بأنها أمن قومي لها.

وتابع، أن الجهود المصرية، جعلت المجتمع الدولي أجمع ضد أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا كبيرًا في إيصال الصورة كاملة للعالم.

وأضاف، أن الجهود السياسية والإعلامية ساهمت في اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تداعيات العملية العسكرية في رفح ستكون كارثية بكل تأكيد.

اكسترا نيوز الجهود المصرية علي عاطف عمليات عسكرية رفح الفلسطينية

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