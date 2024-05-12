الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف حقيقة منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية

منظومة اعتراض الصواريخ
منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أفق التصعيد ما زال مستمرًا في الجنوب اللبناني، قام حزب الله بتنفيذ 6 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية استخدموا فيها الصواريخ والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية والتي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك.

وأشار سنجاب، أن ما حدث يكشف أن منظومة اعتراض الصواريخ “القبة الحديدية” في الجانب الإسرائيلي لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية، منوهًا أن يوم أمس شهد إطلاق الصواريخ التي تجاوزت 120 صاروخًا أطلقت من الجنوب اللبناني مستهدفة أهداف عسكرية إسرائيلية أبرزها مستعمرة كريات شمونة التي استهدفت بعشرات الصواريخ دون صدها.

وتابع: فكرة عودة المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي مستبعدة حتى لو تم التوصل إلى إتفاق هدنة في قطاع غزة سينعكس بهدنة في الجنوب اللبناني، ولكن المستوطنون لن يأمنوا لدولة الاحتلال وفقًا للتقديرات التي يتم متابعتها في لبنان إلا بإنسحاب حزب الله لمسافة 10 كليومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية وهذا ما يرفضه حزب الله بشدة طالما أن هناك إحتلال إسرائيلي لعدد من البلدات اللبنانية.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الصواريخ الإسرائيلية أحمد سنجاب الجانب الإسرائيلي

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوزع منشورات الإخلاء على سكان أحياء غرب رفح الفلسطينية

إعلام إسرائيلى: الشرطة تعتقل زوجة أحد المحتجزين فى غزة خلال مظاهرة فى تل أبيب

باحث سياسى: الإعلام المصرى لعب دورًا كبيرًا فى إيصال ما يحدث بغزة بكل وضوح

أحمد أيوب: هناك تأييد سياسى وشعبى لموقف الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تتصدى للمتظاهرين المطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو (صور)

"الكونتينر".. يوضح مراحل إنتاج صناعة السيراميك والبورسلين (فيديو)

"الكونتينر" يسلط الضوء على صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر

مراسلة القاهرة الإخبارية: انقسامات داخل حكومة نتنياهو.. وبن غفير يريد التوسع البرى برفح

الأكثر قراءة

عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار فى غزة ممكن اليوم إذا أفرجت حماس عن الرهائن

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل الدولية بوقف الحرب فى غزة

عاجل.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟