الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزيرة خارجية سلوفينيا: استخدام إسرائيل سلاح التجويع فى الحرب على قطاع غزة أمر مفجع

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، إن استخدام المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب على قطاع غزة أمر مفجع، وعلى الجميع أن يدعم وكالة أونروا.

وأضافت "فايون"، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن سلوفينيا زادت من حجم التمويل مؤخرًا لوكالة أونروا.

ونوهت بأنه بعد مقتل 35 ألف مدني بريء في غزة، يجب تدخل القوى الدولية والمجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من البشر في قطاع غزة.

وزيرة خارجية سلوفينيا سلوفينيا قطاع غزة اكسترا نيوز سامح شكري الأونروا

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