وزيرة خارجية سلوفينيا: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونشيد بجهود مصر فى دعم القضية

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، إن بلادها ترفض بشكلٍ قاطع كل الخطط التي تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيدة بدور مصر في كشف هذا المخطط، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضافت "فايون"، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن سلوفينيا ترى أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس لم ترتقِ للشكل المطلوب، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وأشارت إلى أن سولوفينيا تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث دعت إلى ضرورة ضبط النفس من أجل حماية الأبرياء من المدنيين، مؤكدة أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة جيدة للشعب الفلسطيني.