وزيرة خارجية سلوفينيا: إسرائيل تنتهك القانون الدولى.. وشعرت بالصدمة بسبب غلق معبر رفح

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، إنه من الضروري أن تعمل إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة، كما ندعم دور "أونروا" في غزة ونحترم حيادها.

وأضافت "فايون"، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لها دور فاعل في إحلال السلام والأمن بالمنطقة.

ونوهت بأنه يجب تنفيذ خطة طوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ في قطاع غزة، وعلى حكومة إسرائيل فتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة عندما رأت الجانب الفلسطيني من معبر رفح مغلقا، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الفلسطينية وتعريض الأطفال والنساء والمدنيين لخطر المجاعة.