الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد اليوم الأحد، مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام الفصل الواحد»، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وتفقد محافظ بورسعيد، الفصول الدراسية داخل المدرسة ومعرض للمدارس المجتمعية لـ12 مدرسة على مستوى المحافظة، ومعرض مشغولات يدوية ومصنوعات أغذية، كما شهد المحافظ خلال الافتتاح عرض فقرة فنية عن بورسعيد وتاريخها لطلاب مرحلة رياض الأطفال، مشيدًا بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز للطلاب.

وأشار محافظ بورسعيد، أن المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتًا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مشيرًا إلى أن المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل الطلاب ومزودة بكل الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ودعم خطة التطوير في قطاع التعليم.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشددًا على ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة الطلاب لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
بورسعيد افتتاح محافظ بورفؤاد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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