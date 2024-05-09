محافظ بورسعيد يتفقد "الممشى السياحي".. ويتابع العمل في مرحلته الثانية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، ممشى بورسعيد السياحي، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء الممشى السياحي، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات والأستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تطوير وإنشاء المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتي باب ٣).

وقال الغضبان إن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

متابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية

وفي شأن آخر، عقد محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

واطمئن محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات، مشددا على استمرار المتابعة وتحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والامان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

وأشار إلى مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، مؤكدا أن القوافل التعليمية هذا العام شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التى أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد.

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