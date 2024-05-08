مستشفى الصدر ببورسعيد يستقبل 6 حالات من مصابى قطاع غزة

استقبل مدير مستشفى الصدر ببورسعيد فجر اليوم الأربعاء، 6 من مصابي قطاع غزة الذين وصلوا عن طريق الهلال الأحمر لتقديم الدعم الطبي اللازم والخدمة الطبية الكاملة لهم.

استقبال مستشفى الصدر لـ6 حالات من الأشقاء الفلسطينيين من مصابى قطاع غزة

وكان في استقبال المصابين فجر اليوم مدير المستشفي الدكتور أحمد عرنوس والأخصائى النوبتجى د. جمعة ومسئول السهر وجميع الأطقم الطبية المطلوبة.

وأكد الدكتور وليد فتحى عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة، على ضرورة تقديم سبل الدعم المختلف من خلال خدمة طبية علاجية متكاملة تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسين سليم، مدير الإدارة العلاجية بالمديرية، وخدمات وقائية متكاملة تحت إشراف الدكتور محمد جودة، مدير الطب الوقائي والأمراض المتوطنة.

واستقبل المستشفي منذ فترة 17 من مصابي قطاع غزة وتم تحويل 10 منهم لتلقي باقي العلاج وتبقي 7 يتم تقديم الرعاية الطبيه اللازمة لهم وما زال المستشفي يسعي في تقديم أحسن خدمة ممكنة لمصابي القطاع من الوافدين لتصبح حصيلة الحالات المستقبلة 23 حالة منذ بدأت خطة العلاج بالمستشفي من الاشقاء الفلسطنيين وإشغال المستشفى بنسبة 95%؜.

مستشفى الصدر ببورسعيد

مستشفى الصدر ببورسعيد

مستشفى الصدر ببورسعيد

مستشفى الصدر ببورسعيد

مستشفى الصدر ببورسعيد