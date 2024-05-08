منسق حملة "خليه يعفن" يعلن عودة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد

أعلن وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عودة المقاطعة مرة أخرى دون تحديد موعد محدد لإنهائها؛ وذلك بعد ارتفاع الأسعار مرة أخرى بشكل كبير داخل الأسواق.

عودة المقاطعة ببورسعيد

جاء إعلان إعادة المقاطعة مرة أخرى بعد أن تم تعليقها يوم ٢٨ أبريل الماضي، بعد أن تعهدت الغرفة التجارية وشعبة الأسماك بخفض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و30%.

وكشف "الصفتي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عددًا كبيرًا من المواطنين ببورسعيد والمحافظات المجاورة تواصلوا معه، مؤكدين أن الأسعار عادت للارتفاع مجددًا وهناك تزايد مستمر في الأسعار، مشيرًا إلى أنه نزل بنفسه إلى الأسواق للتأكد ليكتشف أن الأسعار بالفعل عادت كما كانت ولا يوجد أي تخفيضات، كما تم الاتفاق خلال اجتماع الغرفة التجارية.

وطالب منسق حملة مقاطعة الأسماك المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار بالعودة للمقاطعة مرة أخرى، مطالبًا المحافظات بالانضمام للمقاطعة مرة أخرى لضبط الأسعار في الأسواق من جديد.



وكشف "الصفتي" عن ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من ٢٠ لـ٣٥٪ ، مؤكدًا أن الزيادة لن تتوقف عند هذا الحد ولكنها مستمرة، وهذا ما أكده تجار الأسماك نفسهم وأن هناك زيادات أخرى مقبلة.