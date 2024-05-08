الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بدون معوقات.. أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل داخل 101 مدرسة ببورسعيد

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل

انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة بورسعيد، وأعلن الدكتور محمد عبد التواب أن امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية انطلقت اليوم الأربعاء، بأداء مادتى الهندسة والعلوم للصف الأول الإعدادي ومادتى اللغة الانجليزية والجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي.

وذلك  داخل 101 مدرسة "رسمي عربي ورسمي لغات وخاص"، تضم 14258 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي و17609 طلاب وطالبات بالصف الثاني الإعدادي.

طلاب الصف الثاني الثانوي العام أدوا امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفلسفة والمنطق

وأضاف أن  امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بدأت اليوم بأداء طلاب الصف الثانى الثانوي العام امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية بمدارس المحافظة والتي عددها ٤45 مدرسة ( رسمي عربي ورسمي لغات وخاص ) وتضم 5992 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي.

وتفقد الدكتور محمد عبد التواب، لجان مدارس الشهيد محمد صبرى عبد العال الأساسية وحافظ إبراهيم الإعدادية بنين والتى تشمل 18 لجنة وتضم 321 طالبا بالصف الأول الإعدادي، و381 طالب بالصف الثاني الإعدادي، كما تفقد لجان مدرسة الغرفة التجارية الثانوية التى تشمل 20 لجنة تضم 381 طالبة، وذلك رفقة الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية.

وأكد الدكتور محمد عبد التواب أن غرف عمليات الامتحانات بالمديرية والإدارت التعليمية لم تتلقى أى شكاوى بخصوص أى تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو أي صعوبات فيها، مشيرا إلى أن العملية الامتحانية سارت بانتظام وهدوء بجميع مدارس المحافظة.

امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل
امتحانات التربية والتعليم بورسعيد صفوف مديرية

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