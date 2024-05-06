إقبال كبير من المواطنين على شواطئ ومتنزهات بورسعيد للاحتفال بأعياد الربيع

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم،خلال أعياد الربيع وشم النسيم، توافد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة،وذلك للاحتفال بأعياد الربيع بالمدينة الباسلة.

احتفالًا بأعياد الربيع «شم النسيم » ووسط أجواء من الفرح والبهجة..

و توافد الأهالي خلال أعياد الربيع ؛ للاستمتاع داخل حدائق فريال والمنتزه والمسلة وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع ٧/٣، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين.

وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد والفنادق والقرى السياحية، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورآ كبيرآ فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية.

و أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات بالأحياء، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أعياد الربيع،مؤكدا ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

جولة تفقدية بكورنيش المحافظة

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، شاطئ وكورنيش المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم" الذي شهد توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى،للاحتفال بأعياد الربيع.

وقدم محافظ بورسعيد التهاني القلبية للمواطنين بأعياد الربيع، كما استمع لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تحرص على إسعاد المواطنين خلال أعياد الربيع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال أعياد الربيع، حيث شهدت شواطئ بورسعيد إقبالا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

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