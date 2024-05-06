الحدائق والمنتزهات والأندية كاملة العدد احتفالا بأعياد الربيع في بورفؤاد (صور)

شهدت الأندية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس والبحر المتوسط ومرسى المعديات والحدائق العامة والمتنزهات والمنتجعات السياحية،بمدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، توافد الالاف من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة لقضاء عطلة أعياد الربيع، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور.

رئيس مدينة بورفؤاد: غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتواجد الدائم وتكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

كما أشاد مواطنو المدينة وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت بالمدينة مؤخرًا بما يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق مدينة بورفؤاد سياحيًا، وايضًا عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به مدينة بورفؤاد.

وأكد عدد كبير من المواطنين وزوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، وأظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية واهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.

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