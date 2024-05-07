الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على أراضي الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية  بحي الجنوب شنت حملة أسفرت عن إزالة منزل خرسانة مخالف على بعد ٢٠٠م من مبنى مراقبة شباب الخرجين الرضوان بجنوب بورسعيد، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد.

 إزالة منزل خرسانة مخالف 

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، قائلا إنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على أراضي الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضيها وإزالة التعديات وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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بورسعيد إزالة حملات محافظ بورسعيد الغضبان

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