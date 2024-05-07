الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام والمستشار محمد موسي المستشار القضائي ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (مديرية الزراعة– الشئون القانونية– التخطيط العمرانى – الأملاك – حماية أملاك الدولة).

محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض نتائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي وايضا جهات التصرف على الأراضي بالشريط الملاصق، وعرض تصنيفات  التواجدات على الشريط طبقا لإدارة أملاك الدولة، ونتائج فحص الإدارة العامة للشئون القانونية بعد التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.

وأكد محافظ بورسعيد، سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي، مؤكدا بدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
بورسعيد تعديات تصالح أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذيه

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