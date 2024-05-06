الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من شواطئ بورسعيد.. "الغضبان" يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، شاطئ وكورنيش المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم" الذي شهد توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، للاحتفال بأعياد الربيع.

 “الغضبان” يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع 

وهنأ محافظ بورسعيد المواطنين بأعياد الربيع، كما استمع  لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تحرص على إسعاد المواطنين خلال أعياد الربيع.

وأكد “الغضبان” أن الآلاف توافدوا على الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال أعياد الربيع، حيث شهدت شواطئ  بورسعيد إقبالا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

وشدد المحافظة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

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محافظ احتفال شم النسيم بورسعيد احتفالات عيد الربيع

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