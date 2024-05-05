رئيس بورفؤاد يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

رئيس مدينة بورفؤاد يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وحرص الدكتور إسلام بهنساوي، خلال لقائه الأب يوأنس كامل كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بورفؤاد، على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيا المولى، عز وجل، أن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد، ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لمواجهة التحديات المختلفة، مشددًا على ضرورة استمرار التكاتف يدًا واحدة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، واستمرار العمل على تحقيق التنمية والرخاء، وعدم الاستماع للشائعات والتصدي لها ولمحاولات التفرقة ونشر الفتن بالتواصل المستمر.

من جانبه، أعرب الأب يوأنس كامل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص، عن تقديره المشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنًا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أيضًا أن مصر ستظل محروسة ومحفوظة بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم خلف قيادتهم الرشيدة، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة، وأن تحمل الأيام القادمة الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وتوجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بالتهنئة إلى الأب يوحنا أديب، كاهن كنيسة مار جرجس بمدينة بورفؤاد، والذي أعرب عن تقديره للتهنئة الرقيقة ومشاركة القيادات الوطنية إخوانهم فرحة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل الدعامة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد وبناء الجمهورية الجديدة.

FB_IMG_1714910920151

FB_IMG_1714910918378

FB_IMG_1714910914940