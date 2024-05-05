الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس بورفؤاد يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

رئيس مدينة بورفؤاد يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وحرص الدكتور إسلام بهنساوي، خلال لقائه الأب يوأنس كامل كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بورفؤاد، على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيا المولى، عز وجل، أن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد، ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لمواجهة التحديات المختلفة، مشددًا على ضرورة استمرار التكاتف يدًا واحدة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، واستمرار العمل على تحقيق التنمية والرخاء، وعدم الاستماع للشائعات والتصدي لها ولمحاولات التفرقة ونشر الفتن بالتواصل المستمر.

من جانبه، أعرب الأب يوأنس كامل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص، عن تقديره المشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنًا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أيضًا أن مصر ستظل محروسة ومحفوظة بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم خلف قيادتهم الرشيدة، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة، وأن تحمل الأيام القادمة الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وتوجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بالتهنئة إلى الأب يوحنا أديب، كاهن كنيسة مار جرجس بمدينة بورفؤاد، والذي أعرب عن تقديره للتهنئة الرقيقة ومشاركة القيادات الوطنية إخوانهم فرحة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل الدعامة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد وبناء الجمهورية الجديدة.

FB_IMG_1714910920151
FB_IMG_1714910920151
FB_IMG_1714910918378
FB_IMG_1714910918378
FB_IMG_1714910914940
FB_IMG_1714910914940
FB_IMG_1714910912527
FB_IMG_1714910912527
بورسعيد بورفؤاد تهنئة كنيسة عيد القيامة

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله