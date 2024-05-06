الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع بساحة مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين، الاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم، وذلك خلال احتفالية كبرى إقامتها المحافظة في ساحة مصر، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والاستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وآلاف المواطنين

وشهدت ساحة مصر مساء، توافد أكثر من 5000 مواطن للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الربيع، ووسط مشاعر البهجة والسعادة التي ملأت ساحة مصر، اصطحبت الأسر أطفالهم وذويهم للمشاركة في الاحتفالات المقامة بساحة مصر.

وقدمت فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم عددا من العروض الفنية والغنائية لأعياد الربيع، والتي ساهمت بدورها في نشر البهجة والسعادة خلال الاحتفالات، وحازت على إشادة الجميع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة اتخذت استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد الربيع،  موجها في البداية التهنئة لأهالي المحافظة  بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم، لافتا ان كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة قامت بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد، مؤكدا أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلي أعلى مستوى لاستقبال الزوار  وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة للمواطنين  لقضاء أوقاتهم والاحتفال  بشم النسيم، والتقط المحافظ عددا من الصور التذكارية مع المواطنين وسط أجواء من السعادة والبهجة.

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احتفالات احتفالات عيد الربيع الأنامل الصغيرة بورسعيد محافظ

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