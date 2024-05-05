محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية بعيد القيامة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد خلال زيارته الكاتدرائية ببورسعيد، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ورافقه خلال زيارته كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس الغرفة التجارية، وممثلو رجال الدين الإسلامي والشخصيات العامة والأحزاب.

كما زار محافظ بورسعيد الكنيسة الإنجيلية، حيث هنَّأ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ بورسعيد وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأعرب عن فخره بما لمسه من روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

وأعرب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدًا عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في جميع المناسبات.

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