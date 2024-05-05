كرنفال بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد احتفالًا بعيد القيامة (صور)

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد كرنفالا ضخما للاحتفال صباح اليوم بعيد القيامة المجيد.وحرصت الكنيسة، من خلال الاحتفال على إدخال السعادة على قلوب المواطنين وخصوصا الأطفال الذين توافدوا على الكنيسة منذ صباح اليوم والبهجة تملأ وجوههم.



ألعاب مختلفة للشباب والأطفال

وتضمنت الاحتفالية ألعابا مختلفة تم تخصيصها للاطفال والشباب على حد سواء مثل الألعاب الإلكترونية، وصيد السمك، وكرة السلة وغيرها.

وعلى جانب آخر حرصت الكنيسة على تجهيز الساحة المواجهة للكنيسة بألعاب كبيرة الحجم مثل الألعاب الهوائية، بجانب العربات المتصادمة، والموتسيكلات.

مسابقات وتوزيع هدايا

وفى نفس السياق، نظمت كنيسة الأنبا بيشوى أيضا مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتم توزيع الهدايا عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة بين الجميع، كما شهدت الكنيسة أركانا خاصة بالرسم على الوجوه للصغار.

وقال القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة، إن الكنيسة كل عام تسعى من خلال تلك الاحتفالية لإسعاد الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم.

وتابع، موجها الشكر والتقدير لكل من تقدم بالتهاني للكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، أن المناسبات والأعياد تؤكد وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري.

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى

كنيسة الأنبا بيشوى