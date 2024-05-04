السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الحي الإماراتي

مطران بورسعيد يترأس
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد القيامة المجيد مساء، اليوم السبت، بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحى الإماراتى، للمرة الأولى منذ تدشين الكنيسة.

وتعتبر كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي هي أحدث الكنائس التي تم تدشينها بالمحافظة الباسلة، وهذه أول مرة يتولى فيها الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد قداس عيد القيامة المجيد بها، بحضور كهنة الكنيسة والمئات من الأخوة الأقباط الذين توافدوا من كل حدب وصوب للمشاركة في الصلاة.

ملائكة الشمامسة
وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الحى الإماراتي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

ترانيم وألحان مبهجة
وتخلل صلاة القداس بالكنيسة  إقامة الطقوس الدينية والألحان الخاصة بتلك المناسبة والتى تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج، حيث قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة.

تهنئة المحافظ
ومن جانبه حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تهنئة مطران بورسعيد وشعب الكنيسة بحلول عيد القيامة المجيد خلال زيارته للكنيسة، مؤكدا وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين.

وقال محافظ بورسعيد إن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

تهنئة أطفال الكنيسة
كما حرص على تهنئة الأطفال في الكنيسة والحديث معهم بمحبة أثناء دخوله من بهو الكنيسة، كما أنه التقط مع بعضهم صور تذكارية، واستقبل ذلك الأطفال بسعادة وبهجة كبيرة خلال عيد القيامة المجيد.

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة
IMG-20240504-WA0205
IMG-20240504-WA0205
IMG-20240504-WA0196
IMG-20240504-WA0196
IMG-20240504-WA0200
IMG-20240504-WA0200
IMG-20240504-WA0195
IMG-20240504-WA0195
الحي الإماراتي بورسعيد الكنيسة عيد عيد القيامة

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