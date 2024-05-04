"نباشي القمامة شخصية هذا العام".. "الدستور" داخل ورشة صناعة دمية اللمبي ببورسعيد (صور)

يحتفل أهالي محافظة بورسعيد، بشم النسيم على طريقتهم الخاصة كل عام ويصنع الأهالي عرائس اللمبي والتي تكون كل عام بشخصيات جديده ينبذها الشارع المصري بشكل عام أو البورسعيدي بشكل خاص لتصبح هذه الشخصية أو الظاهرة شخصية العام التي تستحق التشهير والحرق كما كان يحدث في السابق

تاريخ دمية اللمبي

وتعود تسمية الدمية بـ"اللمبي" كتحريف لاسم اللورد "إدموند هنري ألنبي" المندوب السامي لبريطانيا بمصر في عام 1917 الذي عرف ببطشه بالمصريين، وكان من المفترض أن يستقبل ألنبي في ليلة شم النسيم ببورسعيد، لكن البورسعيدية رفضوا استقباله وقاموا بعمل مظاهرة مضادة كبيرة، مرددين أغنية شعبية تقول "يا ألمبى يا بن حلمبوحة.. مين قالك تتجوز توحة"، وأحرقوا فيها دمية تمثل اللورد.

ومنذ ذلك الوقت وأصبحت فكرة حرق اللمبي أو الاستهزاء به موروثًا شعبيًّا ببورسعيد، ينتقد بها البورسعيدية كل عام في ليلة شم النسيم ظاهرة سياسية أو اجتماعية مختلفة وذلك في احتفالات جمة تجتاح المحافظة ويحضرها الآلاف على نغمات السمسمية.

ويقول محمد السعيد الخطاط: "كانت هناك أغنيات خاصة لهذه الاحتفالات، أتذكر منها أننا كنا نطوف الشوارع بالدمى ونحن صغار، ونغنى "يا ألمبى يا ابن حلمبوحة"، ولكنى لا أتذكر متى توقفنا عن هذه الأغنيات، أعتقد عندما امتنعت الحرائق بسبب انتشار الغاز الطبيعى فى المنازل، مشيرا إلى أنه كان يشاهد جدته وهي تحرق عروسة اللمبي وهو في الخامسة من عمره ولذلك بدأ في تنفيذها كل عام من الصغر.

ويتابع السعيد في حواره مع" الدستور" أنه على مدار مائة عام تقريبًا تغيرت وجوه اللمبي لتطول شخصيات سياسية أحرقت مثل رئيسا وزراء إسرائيل "أرئيل شارون، وبينيامين نتنياهو" وشخصيات محلية إضافة إلى موضوعات رمزية مثل الفساد والدروس الخصوصية، وشخصيات رياضة وحكام كرة القدم.

وكشف السعيد عن شخصية هذا العام مشيرا إلى أنه قام بتجسيد "نباشين القمامة" مشيرا إلى أنهم أشخاص يقومون بإلقاء القمامة في الشارع وإخراجها من الصناديق من أجل فرزها وأخذ منها البلاستك والمشتقات التي تصلح للبيع، ويقوموا بإلقاء الباقي في الشارع ليشوهون مظهر المدينة الحضاري من أجل مصالحهم الخاصة.

ويعتاد " السعيد الخطاط" كل عام على تنظيم احتفالية اللمبي ‎ ‎في ليلة شم النسيم‎، من خلال تصنيع المنصة الخشبية الخاصة بعرض الألمبيات له، أمام ورشته‎ ‎بتقاطع شارعي الدقهلية والشرقية في مشهد تمثيلي لتعكس رؤية العرض، وذلك مساء يوم الأحد‎ ‎ليلة شم النسيم، على نغمات السمسمية ‏التي تحمل الطابع البورسعيدي، وتكون بمثابة‎ ‎كرنفال ‏لمحاكمة شعبية لكل جبار يمثلونه‎ ‎من خلال دمية “اللمبي” ويحضر تلك الاحتفالية‎ ‎الآلاف من أهالي بورسعيد، مشيرا إلى أن بورسعيد تتميز بالاحتفالات ليلة شم النسيم بفرقة السمسمية التي تبدأ من بعد أذان العشاء حتى الساعات الأولى من الصباح وسط احتفال شعبي كبير اعتاد عليه البورسعيدية وتميزوا به وتألقوا فيه على مر العقود.

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