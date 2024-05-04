"الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030".. المؤتمر العلمي الدولي الرابع لـ"خدمة اجتماعية بورسعيد"

عقد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الرابع تحت عنوان «الخدمة الاجتماعية والارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030» بمقر المعهد وتضمن رسائل بحثية متنوعة لأساتذة ودارسي الخدمة الاجتماعية والمهتمين في مصر وعدد من الدول العربية.

الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عبد العزيز حسين محمد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد ورئيس المؤتمر.



وأوضح عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، أن قضية المؤتمر تحددت في الارتقاء بخصائص البشر لتحقيق رؤية مصر 2030 وكافة الرؤى المستقبلية لمجتمعاتنا العربية في ضوء توجه مجتمعنا المصري والعربي نحو بناء مستقبل أكثر تقدمًا لأبنائه على كافة المستويات، حيث يعتمد ذلك على الخصائص البشرية المتميزة التي تتسم بالطابع العصري التكنولوجي، وذلك من خلال إسهامات مهنة الخدمة الاجتماعية بكل تخصصاتها والعلوم المرتبطة في تحقيق الارتقاء بالأهداف المرجوة لبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا على كافة المستويات.

واستعرض عميد خدمة اجتماعية ببورسعيد أهداف المؤتمر وهي الارتقاء بمنظومة القيم الأخلاقية والعلم والعمل الداعمين رؤية مصر 2030 والرؤى العربية.

وأوضح عميد خدمة اجتماعية ببورسعيد، محاور المؤتمر وهي الارتقاء بالخصائص الدينية والتعليمية والاقتصادية والصحية والبيئية والقانوني والتكنولوجية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية والثقافية والأمنية والسياسية والإدارية.



جانب من المؤتمر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

جانب من المؤتمر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

جانب من المؤتمر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

جانب من المؤتمر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

جانب من المؤتمر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد