محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة شارع حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، بداية من شارع 23 ديسمبر، وحتى شارع محمد سرحان.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،وذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المناطق السكنية وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور، تواصلت أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور، والتي يجري تطويرها على أعلى مستوى.

أعمال التطوير تشمل الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية وتوسعة الشارع

و أوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات والأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد ".

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد وتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة.

تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ ،تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،و ذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء " منطقة تعمير بورسعيد، بالتنسيق مع حي المناخ.

و أشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

أعمال تطوير وتوسعة

أعمال تطوير وتوسعة

أعمال تطوير وتوسعة

أعمال تطوير وتوسعة

أعمال تطوير وتوسعة

محافظ بورسعيد