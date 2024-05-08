رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي المتطور

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث أكد على الجاهزية الكاملة للمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتنفيذًا لتكليفات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين لليوم الثاني على التوالي

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه أيضًا بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أركان حرب عادل الغضيان محافظ يورسعيد، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وفي بيان سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الاداري وتخفيض القيود المفروضة في الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويتميز القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث