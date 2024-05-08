الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية باليوم الثاني لتلقي طلبات التصالح ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد، استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي داخل المراكز التكنولوجية بكافة الأحياء لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

محافظ بورسعيد: يوجه بالتيسير علي المواطنين  خلال إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وأكد محافظ بورسعيد، علي انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين  كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها، مشيرا إلى أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة  بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

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بورسعيد بورفؤاد تصالح قانون التصالح قواعد

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