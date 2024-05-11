السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات سير العمل في تلقي "طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء"

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لاستعراض مستجدات العمل في استقبال طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات المختصة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية 

في بداية الاجتماع، اطمئن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على انتظام العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، للأسبوع الثاني حيث أكد  محافظ بورسعيد  على أن المراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، كثفت أعمالها لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 منذ الثلاثاء الماضي.

 

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد  بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة ومشروعات تطوير ورصف الطرق، وأعمال النظافة.

 

كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين،  خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

 

ووجه المحافظ، بالتوسع في أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في مختلف أحياء بورسعيد، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد.

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد تصالح رؤساء الأحياء بورفؤاد أعمال

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