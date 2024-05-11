محافظ بورسعيد: استمرار توافد المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين للأسبوع الثاني على التوالي، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

24 طلبًا لشهادة بيانات في المراكز التكنولوجية

وأكد محافظ بورسعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء استقبلت 24 طلبا لشهادة بيانات من المواطنين، لافتا إلى انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين، كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها، التي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

وشدد على العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكاواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة الطرق

في شأن آخر عقد محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد وإدارات التخطيط الاستراتيجي والمشروعات والتخطيط العمراني والمالية.

وخلال الاجتماع، اعتمد محافظ بورسعيد مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبدالحليم محمود بحي الزهور (منطقة عمر بن عبدالعزيز)، ضمن الخطة الموسعة الجارية بحي الزهور، لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل على إقامة ملاعب خماسية ومناطق خضراء مفتوحه ومناطق ترفيهية للارتقاء بكل الطرق والمحاور ورفع كفاءتها، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأعمال تشمل أيضا أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.