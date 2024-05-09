الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف شارع "طرح البحر 2" بحي الشرق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير ومعدلات العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق.

واستمع المحافظ للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع، موجهًا بتكثيف العمل نظرًا لأهمية الشارع الحيوية، مؤكدًا أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة، بما يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ويحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل، وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

مبادرة «حدائق بلا أسوار»

كما تفقد محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس، مدير المشروعات، ورئيس حي الشرق لمياء الجيار وعدد من الجهات المختصة.

وأشار المحافظ، أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الأسوار، وإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرًا.

جدير بالذكر، أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.

IMG-20240509-WA0139
IMG-20240509-WA0139
IMG-20240509-WA0140
IMG-20240509-WA0140
IMG-20240509-WA0138
IMG-20240509-WA0138
IMG-20240509-WA0137
IMG-20240509-WA0137
IMG-20240509-WA0136
IMG-20240509-WA0136
IMG-20240509-WA0135
IMG-20240509-WA0135
أعمال تطوير بورسعيد اعمال تجديد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد "الممشى السياحى".. ويتابع العمل فى مرحلته الثانية

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية باليوم الثاني لتلقي طلبات التصالح ببورسعيد

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي المتطور

منسق حملة "خليه يعفن" يعلن عودة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد

بدون معوقات.. أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل داخل 101 مدرسة ببورسعيد

محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة شارع حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

مستشفى الصدر ببورسعيد يستقبل 6 حالات من مصابى قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

عقب آذان الظهر.. كريم عبد العزيز يصلي الجنازة على جثمان والدته بمسجد الرحمن الرحيم

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس