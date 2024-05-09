محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف شارع "طرح البحر 2" بحي الشرق

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير ومعدلات العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق.

واستمع المحافظ للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع، موجهًا بتكثيف العمل نظرًا لأهمية الشارع الحيوية، مؤكدًا أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة، بما يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ويحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل، وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

مبادرة «حدائق بلا أسوار»

كما تفقد محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس، مدير المشروعات، ورئيس حي الشرق لمياء الجيار وعدد من الجهات المختصة.

وأشار المحافظ، أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الأسوار، وإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرًا.

جدير بالذكر، أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.

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