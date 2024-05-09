الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في اليوم الثالث من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس حي الشرق لمياء الجيار.

وأكد محافظ بورسعيد، انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مُخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق  تدريب  العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها، مشيرًا إلى أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

سرعة الخدمة وسهولة الإجراءات

والتقى محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين، داخل المركز التكنولوجي وحرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

ووجَّه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وكانت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد قد واصلت استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

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بورسعيد إجراء جولة تفقدية تصالح مخالفات البناء اجراءات

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