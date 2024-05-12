"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أننا نشهد اليوم الأحد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية.

وقالت، خلال مداخلة هتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم يشهد انحفاضًا في قيم الحرارة، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، أو أقل من المعدلات الطبيعية بدرجة أو اثنتين، نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "المنخفض الجوي يعمل بشكل كبير على حجب أشعة الشمس، وانخفاض قيم درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء اليوم ربيعية مستقرة".

رياح مثيرة للأتربة والرمال بالمحافظات الجنوبية

وواصلت: "الطقس حار نهارًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على الأماكن الساحلية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء باردة ليلًا وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر".

واستطردت: "اليوم متوقع نشاط رياح غير مثير للأتربة في المحافظات الشمالية، ولكنه مثير للأتربة والرمال في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد"، مبينة أنها لن تمتد تلك الأتربة والرمال إلى القاهرة.

وأوضحت أن اليوم متوقع فرص لسقوط أمطار خفيفية على بعض الأماكن المطلة على سواحل البحر المتوسط وعلى فترات متقطعة بتساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث الأجواء الربيعية وعدم ارتفاع درجات الحرارة بل العكس، حيث تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.

