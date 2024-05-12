الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أننا نشهد اليوم الأحد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية.

وقالت، خلال مداخلة هتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم يشهد انحفاضًا في قيم الحرارة، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، أو أقل من المعدلات الطبيعية بدرجة أو اثنتين، نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "المنخفض الجوي يعمل بشكل كبير على حجب أشعة الشمس، وانخفاض قيم درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء اليوم ربيعية مستقرة".

رياح مثيرة للأتربة والرمال بالمحافظات الجنوبية 

وواصلت: "الطقس حار نهارًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على الأماكن الساحلية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء باردة ليلًا وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر".

واستطردت: "اليوم متوقع نشاط رياح غير مثير للأتربة في المحافظات الشمالية، ولكنه مثير للأتربة والرمال في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد"، مبينة أنها لن تمتد تلك الأتربة والرمال إلى القاهرة.

وأوضحت أن اليوم متوقع فرص لسقوط أمطار خفيفية على بعض الأماكن المطلة على سواحل البحر المتوسط وعلى فترات متقطعة بتساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث الأجواء الربيعية وعدم ارتفاع درجات الحرارة بل العكس، حيث تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.
 

الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة حالة الطقس الأجواء الربيعية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 12 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"