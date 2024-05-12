محافظ الدقهلية يلتقى مجلس إدارة استاد المنصورة

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور حاتم الجندي، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" الجديد وأعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم كلا من الدكتورة نهي فهمي، مدير العلاقات العامه بمحافظة الدقهلية، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد العربي، مدير عام مستشفى نبروه المركزي، والدكتور كريم أبوسمرة، رئيس اللجنة العامة لنقابة الأسنان، والمهندس محمد خورشد، ببنك البركة، وذلك بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى والأفكار التي تستهدف الارتقاء بمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" والخطة المستقبلية لأنشطة وأعمال المركز في المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية، وأكد "مختار" تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي للمركز ليعود إلى سابق عهده باعتباره الاستاد الأول بمحافظة الدقهلية.

كما أكد "مختار" ضرورة إعداد خطة تستهدف الارتقاء بالمركز في جميع المجالات من خلال مجلس الإدارة الجديد وكذا إعداد دراسة جدوي بأي مشروعات جديدة يتطلب تنفيذها، وأشار المحافظ إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتتميز كل الخدمات المقدمة من خلال الاستاد.

ووجَّه "مختار" أعضاء المجلس للعمل على تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" وذلك طبقًا للإمكانيات المتاحة.