الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

النائب عماد سعد: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تأتى تكليلًا لجهود مصر الدبلوماسية

النائب عماد سعد
النائب عماد سعد

رحب النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة، مؤكدًا أن الدولة المصرية سلكت عدة اتجاهات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأضاف النائب عماد سعد حمودة، في بيان له، اليوم الأحد، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية في المحافل الدولية لتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر لن تتخلى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية هي المساند والمدافع الأول للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن القيام بدورها القيادي والمحوري.

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وأشار النائب عماد سعد حمودة، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحولًا كبيرًا في مسار القضية الفلسطينية، ودعمًا للشعب الفلسطيني وحقوقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد للابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وافقت أمس الأول الجمعة، على قرار يمنح "حقوقًا وامتيازات" جديدة لفلسطين بأغلبية 143 صوتًا مقابل 9 وامتناع 25 عن التصويت.

ويعترف التصويت بحق فلسطين في أن تصبح العضو رقم 194 في المنظمة، ويعني هذا الجزء الثاني أن طلب العضوية الفلسطينية سيحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لإعادة النظر في الأمر".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العرض الفلسطيني الذي قدمه إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، على الرغم من الدعم الواسع النطاق في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن تكرر الولايات المتحدة استخدامها لحق النقض (الفيتو) أمام مجلس الأمن.

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