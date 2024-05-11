السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: على أمريكا احترام إرادة الدول وإقرار حق فلسطين فى عضوية الأمم المتحدة

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن الإدارة الأميركية، عليها أن تتراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة والامتناع داخل مجلس الأمن عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.

 

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وأكد " القماطي" في تصريح صحفي له اليوم، أن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.

أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، يدعم حق فلسطين في الاستفادة من امتيازات الانضمام للمعاهدات والمنظمات الأممية، كما يُعد شهادة دولية بأحقية الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره.

وأشار النائب عمرو القماطي، إلى أن القرار يعتبر شهادة دولية رسمية بأحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، و تكليلا لنضال الشعب الفلسطينى الشقيق، إضافة لتعزيز المكانة القانونية لفلسطين وتدعيم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع وحل القضية، ويؤكد عدالة القضية الفلسطينية وشرعيتها وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ الإدارة الأميركية الاحتلال فلسطين مجلس الأمن

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