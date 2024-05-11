السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: قرار الأمم المتحدة خطوة حقيقية لنصرة الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن التصويت لفلسطين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة تكليل لجهود مصر المتواصلة دوليا وعالميا لنصرة الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، تكليل للجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية من جهة، وتأكيد لنجاح جهود مصر وتحركاتها من جهة ثانية لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

 

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وواصل عضو مجلس النواب، أن التصويت الأممي يؤكد خسارة دولة الاحتلال منصة الأمم المتحدة، وتكاتف العالم لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس انتصارا لفلسطين وحدها، بل انتصارا للدبلوماسية المصرية والعربية دوليا لأنها من دفعت بمشروع القرار للتصويت عليه.  

وجدد نائب الإسكندرية، دعمه ومساندته للجهود المصرية منذ بداية الأزمة، بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي وحتى اللحظة في رفض العدوان والتهجير والعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن قرار الأمم المتحدة خطوة حقيقية وضخمة لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد حقوقه، ورفض تام للهمجية الإسرائيلية.

النائب الصافي عبد العال مجلس النواب التصويت لفلسطين الامم المتحدة الشعب الفلسطيني القدس

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