الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب لتتماشى مع احتياجات سوق العمل

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية أعلنت عن بدء تنفيذ دورات تدريبية مجانية جديدة على مهنة صيانة المحمول، وبدء التدريب الفعلي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بغيط العنب بشاير الخير "1"، التي أطلقها وزير العمل، حسن شحاتة، ضمن 8 وحدات جديدة للتدريب المهني متنقلة، فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

كما يتم ذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، فى محافظات: الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وسوهاج، والجيزة والأقصر، وذلك بخلاف 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

 تدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل 

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة، وتدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة لهم. 

وأضاف وكيل المديرية أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" مدة التدريب خلالها ٢٠ يوما تدريبيا، كما يتوافر تدريب على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهني الثابتة، وهي: مركز تدريب مهني محرم على مهن التفصيل والخياطة لمدة ٣٠ يوما، وأيضًا صيانة المحمول لمدة ٢٠ يوما، ومركز تدريب الحضرة على مهن كوافير حريمي لمدة٢٠ يوما، وصناعة الجلود لمدة 20 يوما، وصناعة التورتات لمدة ١٠ أيام، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات الترشيح والتسجيل لكافة الدورات من خلال الموقع التالي: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، وحث وكيل المديرية الشباب على الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أهمية إتقان حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة.

txt

وزارة العمل: ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية

وأكد أن الدورات تجرى تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ومتابعة إيفيت عبدالمسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية، كما يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من وزارة العمل.

يذكر أن الوحدات الجديدة تستهدف تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة".

تنفيذ دورات تدريبية مجانية مهنة صيانة المحمول وحدة التدريب المتنقلة وزير العمل حسن شحاتة مهنتك مستقبلك

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن بدء المرحلة الخامسة لتدريب شباب الإسكندرية على " صناعة المالتى ميديا "

وزارة العمل: ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

مصدر رفيع: الرئيس السيسى وجّه بتكثيف الإجراءات للحيلولة دون المزيد من التصعيد بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب