وزارة العمل: برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب لتتماشى مع احتياجات سوق العمل

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية أعلنت عن بدء تنفيذ دورات تدريبية مجانية جديدة على مهنة صيانة المحمول، وبدء التدريب الفعلي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بغيط العنب بشاير الخير "1"، التي أطلقها وزير العمل، حسن شحاتة، ضمن 8 وحدات جديدة للتدريب المهني متنقلة، فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

كما يتم ذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، فى محافظات: الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وسوهاج، والجيزة والأقصر، وذلك بخلاف 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة، وتدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة لهم.

وأضاف وكيل المديرية أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" مدة التدريب خلالها ٢٠ يوما تدريبيا، كما يتوافر تدريب على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهني الثابتة، وهي: مركز تدريب مهني محرم على مهن التفصيل والخياطة لمدة ٣٠ يوما، وأيضًا صيانة المحمول لمدة ٢٠ يوما، ومركز تدريب الحضرة على مهن كوافير حريمي لمدة٢٠ يوما، وصناعة الجلود لمدة 20 يوما، وصناعة التورتات لمدة ١٠ أيام، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات الترشيح والتسجيل لكافة الدورات من خلال الموقع التالي: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، وحث وكيل المديرية الشباب على الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أهمية إتقان حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة.

وأكد أن الدورات تجرى تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ومتابعة إيفيت عبدالمسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية، كما يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من وزارة العمل.

يذكر أن الوحدات الجديدة تستهدف تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة".