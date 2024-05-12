الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل: ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان "المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها"، وذلك بمقر مجموعة شركات امبى إنترناشيونال للملابس الجاهزة. تهدف الندوة إلى التوعية بتأمين بيئة العمل من أجل مناخ آمن وصحى للعمال بكافة المنشآت، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى من المخاطر التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل وللحفاظ على المنشآت والممتلكات، كما جرى خلال فعاليات الندوة توضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد أن السلامة منهج حياة وأهمية تطبيق مفهوم السلامة، وفي كافة المنشآت للحفاظ على جميع الأفراد من مخاطر البيئة المحيطة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة بمختلف القطاعات للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها.

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مديرية العمل بالإسماعيلية 

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها فى الحياة اليومية، وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الأفراد والمنشآت، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار. 

وأضاف مدير المديرية أن الندوة قام بإلقائها الدكتورة داليا حسن مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا الاستمرار فى تنظيم تلك الندوات فى جميع المنشآت للتوعية بأهمية تطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الأجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.

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بالإسماعيلية ندوة توعية السلامة والصحة المهنية بيئة العمل وسائل التواصل الاجتماعي

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