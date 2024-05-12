وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع مكتب عمل روض الفرج، ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية الصحة بالقاهرة، بالمركز القومى للرمد، وذلك فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور عدد من الدكاترة والموظفين وهيئة التمريض بالمركز، تناولت تقديم عدة محاضرات علمية وعملية حول: مخاطر بيئة العمل، وخطط الطوارئ، وطرق الإخلاء لحماية المركز من المخاطر البيولوجية والكيميائية، وأنواع الحرائق والوقاية منها وكيفية التعامل معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واستخدام طفايات الحريق، وذلك فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحد من تقليل الحوادث والإصابات، لتوعية العاملين بأهمية السلامة والصحة المهنية وحماية المنشآت، ومخاطرها، والدور الفعال الذي تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة للنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة.

مديرية العمل بمحافظة القاهرة

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، فى تقرير لوزارة العمل، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت الموجودة بالمحافظات للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وأضاف مدير المديرية أن الندوة ألقتها الكيميائية عبير محمد، مدير مكتب سلامة وصحة مهنية روض الفرج، كما حضر الندوة الكيميائية فيولا سامى، بمكتب روض الفرج، والدكتور إسلام فتحى، مدير عام المركز القومي للعيون، والدكتور أحمد سلامة، نائب مدير المركز، ومى إبراهيم، مسئول السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا استمرار المديرية فى تنظيم ندوات التوعية فى مختلف المنشآت المنتشرة فى المحافظة لحماية ورعاية العمال والمنشآت فى آن واحد.