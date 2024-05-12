وزارة العمل: ندوة للتوعية لمتدربات مركز التدريب المهنى لمناقشة قضايا المرأة وتمكينها بالشرقية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت ندوة توعوية بمقر مركز التدريب المهني بالنحال لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصاديًا، وذلك للمتدربات بقسم السجاد النصف آلي (هاند تافت)، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل" للعام 2024، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل فى 4 محافظات، وهى الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تناولت شرحًا للهدف من المشروع، والشريحة المستهدفة، وتقديم محاضرات علمية حول المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والعنف ضد المرأة، مثل التحرش والختان، ومكانة المرأة في الأديان السماوية والمنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز، وكيفية تمكين المرأة إقتصاديًا، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال، فضلًا عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطه مثل دورة (gwb) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين، لعدد 25 متدربًا وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

مديرية العمل بالشرقية



وأوضح أحمد عبدالهادى، مدير مديرية العمل بالشرقية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا وحمايتها من خلال برامج تدريبية مجانية على المهن المستحدثة والتي يتطلبها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها للإلتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل، وأضاف مدير المديرية أن المشروع يتم تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة العمل برئاسة الدكتورة شيرين عبدالحى، وألقى المحاضرات الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالناصر عبدالعال، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، ومحمد عباس، مدير التسويق بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية، بحضور سهام عبدالسلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، وفاتن محمود، مدير إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كما تضمنت الفعاليات عرض لشروط الالتحاق بالدورتين التدريبيتين، بشرط ألا يكون المتدرب موظفًا في القطاع العام او الخاص، وتقديم موقفه من الخدمة العسكرية، مع قبول طلبات الالتحاق بداية من سن 25 عامًا، كما شملت الفعاليات عددًا من المداخلات والاستفسارات مقدمة من المتدربات حول موضوع الندوة والرد عليها.