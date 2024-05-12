المطران الدكتور سامي فوزي يزور رئيس الكنيسة السريانية

زار المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والقس يشوع بخيت عميد مساعد "رتبة كنسية" بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، اليوم، قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

نحرص على الحوار الدائم بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الأسقفية

خلال الزيارة حضر رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القداس السرياني، وصرح في بيان له، نحرص على الحوار الدائم بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الأسقفية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الحوار هو تعزيز التفاهم والتعاون بين المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادتهِ بزيارة قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني لمصر، والتي وصفها من الزيارات المهمة للكنيسة بشكل عام.

كنيسة يسوع الملك الأسقفية تحتفل بتخرج مجموعة جديدة من متدربي الحرف

في سياق متصل، احتفلت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بتخرج مجموعة جديدة من متدربي الحرف مكونة من أربعين شخص، وذلك في إطار مبادرة "معًا" التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من القس مينا حلمي، راعي كنيسة يسوع الملك بالرأس السوداء ومدير مبادرة "معًا"، الذي أشاد فيها بجهود المتدربين وإصرارهم على النجاح، كما أكد على أهمية هذه المبادرة في دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، منها عروض موسيقية لفريق الموسيقى العربية بقيادة حسني المعاون، وكلمات تحفيزية للشباب من ضيوف الحفل تحثهم على التقدم لمصلحة الوطن، إذ يحتاج الوطن إلى الأيادي العاملة الحقيقية.

اختتم الحفل بكلمة تحفيزية من العميد "رتبة كنسية" ديفيد عزيز، عميد كنائس الإسكندرية الأسقفية، حيث ربط بين اسم المبادرة "معًا" والحلم المراد تحقيقه، فيما أعرب المتدربون عن سعادتهم الغامرة بتخرجهم من هذه المبادرة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة ستساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على المتدربين لتكريمهم.