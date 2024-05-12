الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل سيدة وتقطيع جسدها فى السلام 15 يومًا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس مدرس على المعاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ربة منزل تقطيع جسدها أشلاء بمنطقة النهضة بالسلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثاني، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.

توصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضرًا بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

وقالت ابنة الضحية، إن والدتها طلبت منها يوم اختفائها النظر من البلكونة بعد نزولها، لكنها سمعت بعدها صرختها واختفت عن الأنظار.


وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة جارها بسبب خلافات بينهما، كما عثر على أجزاء من الجثة داخل ثلاجة المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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