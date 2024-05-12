ضبط 4 متهمين بتزوير محررات رسمية في السلام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط 4 متهمين بتزوير محررات رسمية وكارنيهات بمقابل مبلغ مالي في السلام.

وأكدت التحريات قيام عاطل بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، تم ضبطه، وبحوزته كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وأقرَّ بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

وتم تحديد الأخير وضبطه تبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات.

وأقرَّ بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بتحصله عليها من خلال اصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم استهداف المطبعة وضبط مالكها، وآخر عامل بذات المطبعة مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعُثر بداخلها على جهاز كمبيوتر بفحصه تبيَّن إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات.

وأقرّا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.