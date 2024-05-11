السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار بشأن محاكمة المتهمين في "تزوير محررات رسمية" بالقاهرة

محاكمة - آرشيفية
محاكمة - آرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة تزوير محررات رسمية لجلسة 20 مايو.

تفاصيل القضية
 

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه، والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط مالك المطبعة.

وعثر بحوزته على "2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين".

بمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسميه

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