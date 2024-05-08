استباحوا بيوت الله.. لصوص يخلعون حنفيات المساجد لبيعها خردة

تجاوز بعض اللصوص حدودهم في السرقة، ولم يراعوا حرمة بيوت الله، فوصل بهم الحال إلى سرقة المساجد وما تحتويه لبيعها والتربح من ثمنها.

عاطل يسرق حنفيات مسجد بالشرقية

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن سرقة أحد الأشخاص أدوات صحية من داخل أحد المساجد في الشرقية، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، ويبيع المسروقات لتاجر خردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة حنفيات مياه المساجد فى رمضان

وفي القليوبية، في رمضان الماضي، سرق عاطل مسجدًا في محافظة القليوبية، حيث خلع حنفيات المسجد لبيعها والتربح منها، ولم يكتفِ بذلك بل سرق صندوق التبرعات الخاص بالمسجد بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهات التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

سرقة صنابير المياه من مسجد سيدي البهي

وتعرض مسجد سيدى محمد البهي بوسط مدينة طنطا والمجاور لمسجد السيد البدوى في الغربية لسرقة جميع صنابير المياه الخاصة بدورات مياه المسجد، وتبين قيام أحد الأشخاص بفك صنابير المياه وإخفائها حتي الخروج بها.

إحالة لص سرق حنفيات مسجد بحلوان للمحاكمة

سبق أن أحالت النيابة العامة المتهم بسرقة حنفيات مسجد في منطقة حلوان إلى المحاكمة الجنائية.

مقطع فيديو متداول.

كانت الأجهزة الأمنية، كشفت في وقت سابق، ملابسات مقطع فيديو مُتداول على فيسبوك، تضمّن استغاثة من إمام مسجد في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، وتم القبض على المتهم.



وتبيّن أنّه سرق عددًا من المواسير النحاسية الخاصة بتكييفات المسجد، وعددًا من حنفيات المياه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة السرقة

حدد قانون العقوبات المصري عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة وفقًا للمادة 316 مكرر ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات.