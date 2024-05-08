إحالة متهم بسرقة "التكاتك" فى السيدة زينب للمحاكمة

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، متهمًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة التكاتك، إلى المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلاله "توك توك" مبلغ بسرقته.

واعترف المتهم بتحصله على المركبة من صاحب جراج "له معلومات جنائية" وباستهدافه تم ضبطه، وأقر بعلمه بأن "التوك توك" المشار إليه من متحصلات واقعة سرقة.



وعُثر بداخل الجراج عمله على 5 مركبات "توك توك" أخرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة "بأسلوب" توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.