الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بسرقة "التكاتك" فى السيدة زينب للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، متهمًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة التكاتك، إلى المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلاله "توك توك" مبلغ بسرقته.

واعترف المتهم بتحصله على المركبة من صاحب جراج "له معلومات جنائية" وباستهدافه تم ضبطه، وأقر بعلمه بأن "التوك توك" المشار إليه من متحصلات واقعة سرقة.

وعُثر بداخل الجراج عمله على 5 مركبات "توك توك" أخرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة "بأسلوب" توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط سرقة المركبات قسم شرطة السيدة زينب الجراج سرقة

مواد متعلقة

"المعلمة بتخطط واحنا ننفذ": اعترافات عصابة سرقة التوكتوك بالإكراه في دكرنس

11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

الأكثر قراءة

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟