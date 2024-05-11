السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 متوفيين.. لجنة فنية لفحص حادث تصادم 3 سيارات على "دائري المعادي"

جانب من الحادث
جانب من الحادث

تباشر نيابة المعادي، اليوم، التحقيق في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، أب وأبنائه، ومصابين.

وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص السيارات المتصادمة وإجراء تقرير حول أسباب وقوع الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا والاستعلام عن أحوال المصابين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الدائري بالمعادي أمام قائدى السيارات القادمة من التجمع باتجاه المنيب.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل وأخرى ملاكى، وقام رجال المرور بالدفع بأوناش المرور وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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