رفع حمولة رمال إثر حادث تصادم بالطريق الدائرى

استعان رجال المرور بأوناش ولوادر من حي البساتين؛ لرفع حمولة سقوط رمال من سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بعد اصطدامها بميكروباص وسيارة ملاكي وسيارة نقل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري، بوجود حادث تصادم وجثث ومصابين على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.