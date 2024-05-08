سراب الكنز الوهمي.. كواليس القبض على عصابة التنقيب عن الآثار في الخليفة

التنقيب عن الآثار أحد أهم وسائل تحقيق حلم الثراء البسيط لدى الكثير من الباجثين عنه، فالعثور على الكنز الثمين أو التماثيل الآثرية حلم تسبب في ضياع مستقبل الكثير من الطماعين إلى جانب الإضرار بالمنشأت والمباني وسلامة المواطنين وكانت آخر تلك الوقائع في الخليفة.

اعترافات المتهمين

اعترف 9 متهمين بالاشتراك في التنقيب عن الآثار في عقار سكني يمتلكه أحدهم حيث قال المتهم الأول إنه استعان بدجال الذي أكد له وجد كنز أسفل العقار، واستعان بعمال للحفر أسفل العقار بعمق معين للحصول على الكنز وذلك بمقابل مبلغ مالي في اليوم.

وبالفعل نجح في تجميع باقي المتهمين وتم ضبطهما جميعًا وبحوزتهم أدوات الحفر عقب تمكنهم من عمل حفرة بعمق 5 أمتار أشبه بالسرداب حتى أصيبوا بلعنة الفراعنة وتم ضبطهم.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الخليفة

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، أمكن ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة - أدوات الحفر.



اعترفوا بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.