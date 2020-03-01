حسن راتب يطالب الدولة بمساندة القطاع الخاص للمساعدة في بناء البلد

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الدولة تبذل جهود كبيرة لضبط الأداء الاقتصادي، لكن هناك بعض الأخطاء الاقتصادية القاتلة مثل مبالغة الدولة في سعر متر الأرض.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة ليست تاجر أراضي، لافتا إلى أن الدولة دخلت وقامت بالبناء في العلمين، وسعر المتر وصل إلى 30 و40 ألف جنيه.وتابع: "دي مش شغلة الدولة، وبسبب ارتفاع أسعار المتر حصل تضخم، ومراسي أصبح البيع فيها 120 ألف جنيه للمتر.. أيه اللى يخليني أعمل أبراج طويلة في مساحات صحراء كبيرة ملهاش سبب.. نصيحة لا بد أن نعيد دعم القطاع الخاص ليشارك في التنمية ومساندته بشكل كامل".