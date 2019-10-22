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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW REAL رابط الريال مباشر جودة متعددة NO

أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW REAL رابط الريال مباشر جودة متعددة NO

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:16 م
جريدة الدستور
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر التى تقام فى منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي مساء اليوم 22 من اكتوبر مشاهدة مباريات اليوم Real Madrid vs Galatasaray فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مباراة ريال مدريد ومضيفه غلطة سراي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغلطة سراي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ومضيفه غلطة سراي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

يخوض ريال مدريد الإسباني، رحلة محفوفة بالمخاطر حين يحل الثلاثاء في اسطنبول، كما يدرك النادي الملكي جيداً أنه يخوض مباراة الثلاثاء في وضع مختلف تماماً عن زيارته الأخيرة الى ملعب غلطة سراي حين اكتسح الأخير 6-1 في دور المجموعات لموسم 2013-2014، ليس لأنه خسر وحسب جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في تلك المباراة، بل لأن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خسر الكثير من هيبته بعد الخروج المخيب من الدور الثاني الموسم الماضي على يد أياكس الهولندي.

زد على ذلك أنه يدخل هذه الموقعة الأوروبية الحاسمة في خضم وضع معنوي مضطرب خلّفه خسارته المفاجئة على أرض ريال مايوركا محلياً (1-0) وهو ما كلفه خسارة زعامة الليغا لمصلحة غريمه برشلونة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي في بث مباشر عبر الانترنت
 
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات

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