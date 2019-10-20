لا يصلح للغناء.. نتيجة اختبارات حمو بيكا بنقابة الموسيقيين

أثار المطرب حمو بيكا الجدل، وذلك بعد اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية اليوم، للمطالبة بمنحه تصريحًا للغناء وإقامة الحفلات الفنية في مصر.



وكشفت النقابة عن مستندات حمو بيكا، والتي تقدم بها منذ فترة وخضوعه لاختبارات النقابة التي تجيز للمتقدم استخراج تصريح العمل والفناء.



وجاءت نتيجة الاختبارات التي وقعت في يوم 19 فبراير الماضي في استمارة امتحان عضوية النقابة "انتساب" باسم الأصلي محمد محمود مصطفى "حمو بيكا" أمام أعضاء اللجنة المكونة من كل من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبواليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، وعاطف إمام، وخالد بيومي، بأنه لا يصلح للغناء ولا يجوز استخراج عضوية النقابة له.



وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحية حمو بيكا للغناء، وأصدرت النقابة قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.